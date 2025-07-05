Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

KARAPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/07/2025 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/07/2025 15:00

Kesim Tarihi: 05/07/2025 13:30

Açıklama: Yıldırım İlçesi C3_D-30 Alt bölgesinde Bulunan Karapınar Mahallesi B147 Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 05.07.2025 tarihinde 13:30 ile 15:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

ATICILAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/07/2025 17:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/07/2025 19:30

Kesim Tarihi: 05/07/2025 17:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D17 Alt bölgesinde bulunan Atıcılar Mahallesi sümbül Sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.07.2025 tarihinde 17:30 ile 19:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.