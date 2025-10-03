Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 03.10.2025 - 09:30

Bitiş Tarihi: 03.10.2025 - 17:30

Kesim Tarihi: 03.10.2025 - 09:30

Açıklama: Hidrofor hattı arızası nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.

Osmangazi – Çeltikköy Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 03.10.2025 - 14:40

Bitiş Tarihi: 03.10.2025 - 15:40

Kesim Tarihi: 03.10.2025 - 14:40

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B22 Çeltik alt bölgesinde bulunan Çeltikköy Mahallesi Gezi Sokak ve civarında arıza nedeniyle 03.10.2025 tarihinde 14:40 ile 15:40 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Doğanbey Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 03.10.2025 - 16:00

Bitiş Tarihi: 03.10.2025 - 17:30

Kesim Tarihi: 03.10.2025 - 16:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C2_D05 alt bölgesinde bulunan Doğanbey Mahallesi, Doğanbey Caddesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 03.10.2025 tarihinde 16:00 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
