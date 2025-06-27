Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

MİLLET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/06/2025 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/06/2025 20:30

Kesim Tarihi: 27/06/2025 16:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 - D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Millet Mahallesi 6.Bülbül Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 27.06.2025 tarihinde 16:30 ile 20:30 saatleri Arasında Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ

BAŞARAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/06/2025 13:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/06/2025 14:45

Kesim Tarihi: 27/06/2025 13:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C4 - D13 Alt bölgesinde bulunan, Başaran Mahallesi Ferah sokak ve civarı, "ARIZA" nedeniyle 27.06. 2025 tarihinde 13:45 ile 14:45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.