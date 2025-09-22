Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/09/2025 16:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/09/2025 17:40

Kesim Tarihi: 22/09/2025 16:40

Açıklama: İçme suyu arıza bakım onarım çalışması

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/09/2025 18:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/09/2025 23:59

Kesim Tarihi: 22/09/2025 18:30

Açıklama: Kirazlı Mahallesi ve Civarında ''ARIZA'' Nedeniyle 22/09/2025 Tarihinde 18:30 ile 23:59 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.