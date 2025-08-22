Bursa BUSKİ su kesintisi! 22-23 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUSTAFAKEMALPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 15:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 22/08/2025 15:45

Açıklama: ADALET, CUMHURİYET, BARIŞ, ATATÜRK mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 22.08.2025 tarihinde 15:45 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 22/08/2025 16:00

Açıklama: Kirazlı Mahallesi Uludağ 1. Oteller Bölgesi ve Civarında Arıza Nedeniyle 22/08/2025 Tarihinde 16:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir