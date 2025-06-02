Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 2-3 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

KAYIHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/06/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/06/2025 16:00

Kesim Tarihi: 02/06/2025 15:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Kayıhan Mahallesi Selçuk Hatun Cadde ve civarında arıza nedeniyle 02.06.2025 tarihlerinde 15:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/06/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/06/2025 17:00

Kesim Tarihi: 02/06/2025 15:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan, Panayır Mahallesi 4.NİLÜFER Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 02.06.2025 tarihinde 15:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir

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