Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

TEFERRÜÇ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/07/2025 22:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/07/2025 09:00

Kesim Tarihi: 14/07/2025 22:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; Teferrüç Mahallesi Uludağyolu Caddesi ve Civarı, ''BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI Nedeniyle 14.07.2025 İle 15.07.2025 Tarihinde 22:00 ile 09:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.