Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/08/2025 13:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/08/2025 15:15

Kesim Tarihi: 13/08/2025 13:15

Açıklama: Yıldırım İlçesi Selçukbey Mahallesi 9.Güzel Sokak ve civarı arıza nedeniyle 13.08.2025 tarihinde 13:15 ile 15:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/08/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 13/08/2025 16:00

Açıklama: İnegöl ilçesi cerrah Mah. İnegöl belediyesi yol düşürme çalışması sırasında ana hatta zarar verildiğinden dolayı 16.00 ile 18.00 arası su kesintisi yapılmıştır.