Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

BAĞLARBAŞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/05/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/05/2025 15:00

Kesim Tarihi: 12/05/2025 14:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1.Beşik Sokak ve civarı arıza nedeniyle 12.05.2025 tarihinde14:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

SELÇUKBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/05/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/05/2025 17:00

Kesim Tarihi: 12/05/2025 15:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi C1_D08 Alt bölgesinde bulunan Selçukbey Mahallesi Varoğlu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 12.05.2025 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.