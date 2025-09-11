Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesinin tamamında 11.09.2025 tarihinde 09:00-18:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/09/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 11/09/2025 11:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D13 Alt Bölgesinde Bulunan, MİLLET Mahallesi 6.Bülbül Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 01.09.2025 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.