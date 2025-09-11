Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/09/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/09/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/09/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesinin tamamında 11.09.2025 tarihinde 09:00-18:00 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/09/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/09/2025 12:00

Kesim Tarihi: 11/09/2025 11:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D13 Alt Bölgesinde Bulunan, MİLLET Mahallesi 6.Bülbül Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 01.09.2025 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Ziyaret sonrası ilk açıklama: Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj

Özgür Özel'in yanında saf tutan DEM'den iktidara mesaj
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.