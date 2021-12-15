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Bursa Barosunun acı günü

Bursa Barosunun acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Barosunun sevilen siması İlhan Özdemir, koronoya yenik düşerek hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa Barosunun sevilen siması İlhan Özdemir, koronoya yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bursa Barosunda uzun yıllardır görev yapan 54 yaşındaki İlhan Özdemir 14 gün önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle öldü. Özdemir'in ölümü Bursa Barosunda şoka sebep olurken sevenlerini yasa boğdu. Özdemir'in cenazesi bugün öğleyin Teleferik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BURSA

Bursa Barosunun acı günü

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