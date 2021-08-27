Bursa barajlarında son durum
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Bursa barajlarında son durum

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Bursa barajlarında son durum Bursa'nın içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı.

Bursa barajlarında son durum

BURSA - Bursa'nın içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajlarında son durum açıklandı. Haziran ayı başlarında yüzde yüz dolu olan barajların ortalama su seviyesi yüzde 71 olarak açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 54, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 88 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 71 olarak tespit edildi.

Bursa'da hiç yağış olmasa bile Aralık ayı ortalarına kadar yetecek kadar olduğunu belirtilirken yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti.

Bursa barajlarında son durum
Bursa barajlarında son durum
Bursa barajlarında son durum
Bursa barajlarında son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker

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