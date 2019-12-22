Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı
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Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı

Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy Barajı'nda, suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar, gün yüzüne çıktı.

22.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:27
Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı

Barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı

'nın ilçesinde bulunan 'nda, suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar, gün yüzüne çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ve Yenişehir Ovası'nı sulamak için yapılan Boğazköy Barajı'nda, yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Suyun çekilmesiyle birlikte, baraja atılan çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı. Zamanla çevreye kötü koku yayılmasıyla, çevre sakinleri tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı
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