BURSA Balkonunda gergedan böceği buldu
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BURSA Balkonunda gergedan böceği buldu

Balkonunda gergedan böceği bulduBursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki genç, evinin balkonunda gergedan böceği buldu.

09.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:32

Balkonunda gergedan böceği buldu

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki genç, evinin balkonunda gergedan böceği buldu.

İznik ilçesindeki Selçuk Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Uysal (15), evinin balkonunda boynuzlu gergedan böceği buldu. Boyutuyla dikkat çeken böceği kavonoza koyan çocuk, böceği evinde besleyecek. Konuyla ilgili konuşan Uysal, "Balkona oturmak için çıktığımda böceği fark ettim. İnternetten araştırdığımda bu böceğin oldukça meşhur bir tür olan gergedan böceği olduğunu öğrendim. Bu böceği evimde besleyeceğim" dedi.

Gergedan böceği, Antarktika dışında her kıtada rastlanılan bir böcek olarak biliniyor. Latince adı 'Oryctes Nasicornis' olan böcek, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Yaprak, çöp, bitkiler altına sığınarak yaşamını sürdüren bu böcek türünün mali değeri ise böceğin büyüklüğüne göre değişiyor. Ağırlığının 850 katına kadar taşıma kapasitesi bulunduğundan, böcek türü koleksiyoncular tarafından da rağbet görüyor. Türkiye'de pazarı bulunmayan böceğin aynı zamanda yurtdışına çıkarılması yasaklandı.

BURSA Balkonunda gergedan böceği buldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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