BURSA Bakan Soylu ile Pakdemirli, Orhangazi ve İznik'i ziyaret etti
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BURSA Bakan Soylu ile Pakdemirli, Orhangazi ve İznik'i ziyaret etti

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (6)BAKAN SOYLU İLE PAKDEMİRLİ, ORHANGAZİ VE İZNİK'İ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte...

22.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:38

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (6)

BAKAN SOYLU İLE PAKDEMİRLİ, ORHANGAZİ VE İZNİK'İ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Orhangazi ilçesindeki Yeni Sölöz Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu ve Pakdemirli'yi Yeni Sölöz Mahallesi'nde Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın karşıladı. Mahalle muhtarı Halil Bayram ve mahalleli ile görüşen bakanlar, Yeni Sölöz'de yaşanan afette ortaya çıkan zararın devlet tarafından mutlaka karşılanacağını belirterek, altyapı ve üst yapıdaki tüm hasarların giderileceğinin mesajını verdi. Bakan Süleyman Soylu ve Pakdemirli ayrıca mahallenin yaşadığı diğer sorunların çözümü için de ilgili kurumlara talimat verdi.

Bakan Soylu ve Pakdemirli daha sonra, İznik ilçesine geçti. İznik'te selden en çok etkilenen Müşküle Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu ve Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı. Ardından zeytin ağaçlarının bulunduğu tarımsal araziyi gezen bakanlar, İznik'ten ayrıldı.

BURSA Bakan Soylu ile Pakdemirli, Orhangazi ve İznik'i ziyaret etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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