BURSA Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğuBalıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
03.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:25
Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, bayramın son gününde Avşa Adası'ndan dönmeye başladı. Adanın feribot terminalinde yoğunluk yaşandı. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Avşa Adası, bu bayramda 100 binin üzerinde turisti ağırladı.
Kaynak: DHA