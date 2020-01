: Bursa annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti; ilik nakli olabilmek için 250 bin liraya...

24.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:40

Annesini ve ağabeyini aynı hastalıktan kaybetti; ilik nakli olabilmek için 250 bin liraya ihtiyacı var

Bursa'da, 21 yıl önce Myelodisplastik Sendrom (MDS) adlı kemik iliği hastalığına yakalanan 1 çocuk annesi Selda Güneş (29), hayata tutunmak için destek bekliyor. Annesini ve ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Güneş, Almanya'dan kendisine yüzde 50 uyumlu donör bulunduğunu ancak nakil sonrası tedavi için gerekli 250 bin lirasının olmadığını ve maddi imkansızlıkların tedavisine engel olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İnegöl'de yaşayan evli, 1 çocuk annesi Selda Güneş, 8 yaşındayken kemik iliği yetmezliği hastalığı olarak bilinen MDS hastalığına yakalandı. Güneş, aynı hastalık nedeniyle 2001 yılında annesini, 2002 yılında da ağabeyini kaybetti. Güneş için bugüne kadar 7 ilik bulundu, fakat uyumlu olmadığı için nakil yapılamadı. İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren Selda Güneş için yeni bir umut doğdu ve Güneş'e Almanya'dan yüzde 50 uyumlu donör bulundu. Sonunun annesi ve ağabeyi gibi olmasını istemediğini belirten Selda Güneş, maddi imkansızlıkların tedavisine engel olmaya başladığını söyledi. Güneş, nakil işleminden sonra iki yıl boyunca sürecek tedavi için harcanacak 250 bin TL için yardımseverlerden yardım istedi.

'YARDIM EDENLERE ÖMRÜM BOYUNCA DUACI OLURUM'

Eşinin durumu hakkında bilgiler veren Selda Güneş'in kocası Muzaffer Güneş(30), 'Benim eşim kan kanseri, lösemi hastası. Şuanda nakil süreci var. Yüzde 50 donör bulundu. İzmir Ege Üniversitesine nakil edilecek. 1998'den beri kendisinde bu hastalık var. Annesi ve ağabeyi bu hastalıktan dolayı vefat etti. Kız kardeşi nakil oldu 5 yıl önce kurtuldu. Bu anlamda eşime güveniyorum. Eşimin her konuda yanındayım. Biz de çalışan biri olduğumuz için elimizden her şey gelmiyor, yetişemiyorum. Ben eşim için elimi taşın altında koydum, bir miktarda olsa insanlar da taşın altına elini koyarsa sevinirim. Herkesten Allah razı olsun' dedi.

'HAYATIM BOYUNCA MASKE İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

3 yıldır kendisine uyumlu ilik aradıklarını belirten Selda Güneş, '21 yıldır MDS hastasıyım. 1998'den beri tedavi görüyorum. Son 3 yıldan beri artık gidişat iyi olmadığı için ilik nakline başvuruldu. 3 yıldır ilik nakli arayışındaydık. Daha önce bulundu ama yeterli doku bulunamadığı için bekletildi. Şuanda yüzden 50'lik riskli oranla bir ilik bulundu. Bu iliğin ileride ki aşamasında maddi manevi açıdan bize zorluğu olacağı için bir kampanya başlattık. Şuanda yaşayabiliyorum ama ömrüm boyunca kan alarak yaşamak istemiyorum. Hayatım boyunca bu maske ile yaşamak istemiyorum, korkular ile yüzleşmek istemiyorum' dedi.

'ÇOCUĞUMU DÜŞÜNEREK HAYATA TUTUNABİLİRİM'

MDS hastalığından annesi ile ağabeyini kaybettiğini söyleyen Güneş, 'Bir kız kardeşim var o da aynı hastalıktandı. Rabbim onu bize bağışladı. İnatla bu hastalığı yendi, bende en az onun kadar inatçı olup bu hastalığı yenmek istiyorum. Bir oğlum var altı yaşında. Onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Evladım için ne olursa olsun yaşamak istiyorum. Oğlumun bir hayali var; birlikte tatile gitmek. Ben tatile gidemiyorum. İyileşince oğlum bir köpek istiyor onu alıp tatile gitmek istiyorum. İnsanların bir yaşama duygusu vardır yaşamak ister, nefes alır. Ben nefes almaktan ötesini istiyorum. Çok neşeli bir insanım. Bu zaman kadar hayatımda hastalığımı hiç kafama takmadım. Bu hastalıktan iyileşen birçok insan gördüm. Destekçimiz çok herkes çok yardımcı oluyor. Kardeşim gibi bende başarabileceğimi umut ediyorum. Biraz inat olup da en fazla çocuğumu düşünerek tekrardan hayata tutunabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden vatandaşlarımızdan yardımcı olmalarını, benim yanımda olmalarını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun her şekilde yanımdalar ama bu süreçte maddi açıdan desteklerini bekliyorum. Bana bir yardım eli uzatırlarsa belki onlara karşılık veremeyebilirim ama ömrüm boyunca duacıları olabilirim' şeklinde konuştu.

250 BİN LİRA DESTEK BEKLİYOR

Yapılacak olan nakil işleminin riskli olduğunu belirten Selda Güneş, 'Doktorun bize söylediği 200-250 bin TL civarı. Devletimiz her şeyimi karşılıyor. Sadece 2 yıl boyunca ve 2 yıldan sonrası özel bakıma ihtiyacım var. İzmir'de yaşamam gerekiyor. Buradaki düzenimin aynısı orada da olması lazım. Evim müsait ama burada bir şey olursa İzmir'e gidene kadar her şey çok geçmiş olabilir. Şuan ki nakil riskli bir nakil. Rabbim büyük belki uyum sağlar ama benim elimde bir fırsatım var. Bunu bir kere olsun değerlendirmek istiyorum. Bu şansımı değerlendireceğim. Benim vatandaşlarımıza sözüm var; bunu daha öncede yaşamıştık hala yaşıyoruz. Kök hücre nakli hiçbir insanı ölüme götürmez. En ufak bir tüp bağışı ile bilmediğiniz insanlara hayat verebilirsiniz. Çoğu insan korkuyor; o kişiye nakil verirsem ölürsem, hastalık geçer diye. Öyle bir şey yok. Hiç tanımadığınız bir çocuğa, anne veya babaya can verebilirsiniz. Lütfen bilemediğiniz insanlar bile olsa, bir insana bir can verebilirsiniz. Ben çok zorlandım, inşallah başkaları zorlanmaz' diye konuştu.

BEN ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM, ONDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM

Annesinin durumu hakkında duygularını paylaşan Selda Güneş'in oğlu Mert Güneş(6), 'Ben annemi çok seviyorum, ondan ayrılmak istemiyorum. Annemin yaşamasını istiyorum' dedi.

Kaynak: DHA

