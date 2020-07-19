BURSA 3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Bursa'da görüldü
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BURSA 3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Bursa'da görüldü

3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Bursa'da görüldüBursa'da, ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Şirin Çelik (30), satın alıp yetiştirdiği papatyanın üzerinde Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti.

BURSA 3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Bursa'da görüldü
19.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:26

3 bin yılda açtığına inanılan 'udumbara' çiçeği Bursa'da görüldü

Bursa'da, ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Şirin Çelik (30), satın alıp yetiştirdiği papatyanın üzerinde Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Çiçeği özenle sakladığını ve ilgilendiğini söyleyen Çelik, Bütün çiçeklere ayrı bir ilgi gösteriyorum ama udumbara çiçeği benim için çok farklı. Her sabah çiçekle konuşuyorum dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Fakültesi Güzel Sanatlar öğrencisi Şirin Çelik (30), pandemi sürecinde evinin balkonunda çeşitli çiçekler yetiştirmeye başladı. Kaktüsten papatyaya birçok çiçeği saksılara dikip balkonda yetiştiren Çelik, açan papatyanın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 2 adet 'udumbara' çiçeğini fark etti. Çelik, Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 milimetre, gövdesi ise 1 milimetre olan çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

'ÇİÇEKLE HER SABAH KONUŞUYORUM'

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade eden Çelik, çiçek sönünceye özenle saklamaya karar verdi. Çiçeğe karşı farklı bir ilgi gösterdiğini, her sabah kendisiyle konuştuğunu söyleyen Çelik, Pandemi sürecinde evde olduğumuz için çiçek aldım. Çiçekleri ekerek sayılarını da çoğalttım. En son papatya aldım. Papatyalar kurudu, budadıktan birkaç gün sonra tekrar tomurcuk açtı. Çiçek açtıktan sonra sularken Udumbara çiçeğini fark ettim. Daha önce haberlerde görmüştüm. 3 bin yılda bir açtığını oradan öğrendim. Bütün çiçeklere ayrı bir ilgi gösteriyorum ama udumbara çiçeği benim için çok farklı. Her sabah konuşuyorum, ayrı bir ilgi gösteriyorum. İlk gördüğümde bir anlam veremedim. Gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Daha önce yapılan bir haberi görünce taşlar yerine oturdu. Sonra daha fazla ilgilenmeye başladım dedi.

UDUMBARA EFSANESİ

Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'Youtan Poluo' olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor. Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe'deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın meyvesi içinde yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor. Budizm efsanesinde udumbara çiçeği ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına inanılıyor. Uzmanlar ise udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.

Kaynak: DHA

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