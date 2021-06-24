Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
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Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 günlük bir bebek burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti.

Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 22 günlük bir bebek burnundan kan geldikten sonra hayatını kaybetti. Anne ise fenalık geçirdi. Genç kadını komşuları teselli etti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14: 00 sıralarında Tuzcumurat Mahallesi Dereliyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yatakta uyuyan 22 günlük Alp Arslan S. isimli erkek bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne Fethiye S. durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebeğini kaybeden anne balkondan bağırarak fenalık geçirdi. Genç kadını komşuları teselli etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Bebek savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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