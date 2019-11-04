Burkina Faso'da okulların hijyen eğitimine TİKA desteği

04.11.2019 10:19

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Burkina Faso Eğitim ve Okur Yazarlık Bakanlığı'nın başlattığı "Eğitimde Hijyen Ortamı Sağlanması" projesine destek sağlandı.



UNICEF'in verilerine göre, Burkina Faso'da okulların yüzde 82'sinde yeterli hijyen koşulları bulunmuyor. Başlatılan proje ile, ülkede bulunan okullarda hijyen altyapılarının geliştirilmesi, öğrencilere temizlik alışkanlığının kazandırılması ve böylece hijyen kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Proje kapsamında TİKA tarafından üç okula ihtiyaç duydukları temizlik malzemeleri temin edilerek Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar'ın katılımları ile düzenlenen bir tören ile yetkililere teslim edildi.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 5 yaş altı 361.000 çocuk ishalden ölmekte ve bu ölümlerin temelinde yetersiz temizlik koşulları yatıyor. Sahra Altı Afrika'da ellerini su ve sabunla yıkama imkanına ulaşan insan sayısının yüzde 15 olarak ortaya çıkması durumun ciddiyetini gösteriyor. Yürütülen proje ile Afrika'da hijyen kaynaklı sağlık problemlerin azaltılmasına dikkatlerin çekilmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA