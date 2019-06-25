Burkina Faso'da çifte saldırı: 15 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirilrdi.

Savunma Bakanı Cheriff Sy basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin cumartesiyi pazara bağlayan gece Sagho ve Toekodogo köylerine saldırdığını söyledi.

Saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Sy, saldırganların çok sayıda dükkan ve onlarca motosikleti ateşe verdiğini aktardı.

Sy, silahlı kişilerin güvenlik güçlerinin müdahalesinden sonra kaçtıklarını ifade etti.

Salı günü ülkenin kuzeyindeki Belehede kasabasına düzenlenen terör saldırısında 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan bu yana olağanüstü hal devam ediyor.

Kaynak: AA