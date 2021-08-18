Burka nedir? Burka ne demek?

Yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde giyilen burka kıyafeti zaman zaman gündem oluyor. Peki, burka nedir?

Her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaf olan burka kıyafeti hakkında detaylı araştırmalar yapılır. Peki, Burka nedir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BURKA NEDİR?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yönetimle serbest bırakılmasına rağmen, halk bazında büyük bir değişim görülmemiştir. Bunun dinî, geleneksel ve sosyal sebepleri olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedirler.