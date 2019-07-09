Burhaniye'de tarım arazisinde yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Çoruk Mahallesi Dereboyu mevkisinde otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki bir zeytin bahçesine sıçradı.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, 13 dönümlük bahçedeki zeytin ağaçları da kısmen zarar gördü.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA