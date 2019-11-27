Burhaniye'de Şampiyon sporcudan Kaymakam ziyareti

27.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:14

Burhaniye ilçesinde, Konya'da düzenlenen boks grup karşılaşmalarında ikinci olarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanan boksör Emir Kara, Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Emir Kara'nın kaymakam ziyaretine, antrenörü Ömer Taşdelen ile takım arkadaşları Saadettin Kara ve milli sporcu Fethi Ömür Taşdelen de katıldı.



Kaymakam Hüseyin Öner, madalyaları ile gelen Kara'yı makamında kabul ederken, Türkiye şampiyonasında başarı dileğinde bulundu. Öner'e sporculara tanıtan antrenör Ömer Taşdelen, Türkiye Şampiyonasının 22-27 Aralık tarihlerinde Erzurum'da yapılacağını söyledi. Başarı beklediklerini anlatan antrenör Taşdelen, "Emir Kara, geçtiğimiz yıl katıldığı Türkiye Şampiyonasında 90 kiloda üçüncü oldu. Bu yıl da Konya'da düzenlenen grup karşılaşmalarında ikincilik kazanarak Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. İnşallah iyi bir başarı bekliyoruz. Emir, Balıkesir'i temsil edecek. Lise öğrencisi olan Saadettin Kara da, Liseler araksı Türkiye şampiyonasında Burhaniye'yi temsil edecek. Bu güne kadar bize verdiğiniz büyük destek için size teşekkür ediyorum" dedi. Sporculara başarı dileyen kaymakam Hüseyin Öner'de, "İlçemizde gençlerin iyi yetişmesi için gayret ediyoruz. Sporun her dalına destek oluyoruz. Genç sporcularımıza başarı diliyorum. İnşallah, madalya bekliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA