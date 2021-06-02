Burhaniye'de polis tescilsiz motosikletleri topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de polis tescilsiz motosikletleri topladı

Burhaniye'de polis tescilsiz motosikletleri topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burhaniye ilçesinde, son günlerde şikayetlerin artması üzerine motosiklet denetimleri artırıldı.

Burhaniye ilçesinde, son günlerde şikayetlerin artması üzerine motosiklet denetimleri artırıldı. Tescilsiz ve modifiyeli motosikletler üzerinde denetimleri artıran trafik ekipleri, 10 adet tescilsiz motosikleti trafikten men etti.

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yazın gelmesiyle birlikte artan motosiklet kazaları üzerine denetimleri artırdı. Tescilsiz ve gürültü çıkaran motosikletler üzerinde yoğunlaşan ekipler, dün Cumhuriyet Meydanında 10 adet tescilsiz motosiklet hakkında işlem yaparken, motosikletler yediemin deposuna gönderdi. Trafik Büro Amiri Özgül Recçel'in öncülüğündeki denetimlerin devam edeceği bildirilirken, motosiklet sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıldı. - BALIKESİR

Burhaniye'de polis tescilsiz motosikletleri topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burhaniye'de polis tescilsiz motosikletleri topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:49:45. #1.16#

title