Burhaniye'de otobüs kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirler görüşüldü

22.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:22

Burhaniye'de 'Otobüs Kazalarının Önlenmesine Dair Değerlendirme ve Tespit Toplantısı' Kaymakam Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla alınacak önlemler görüşüldü. .



Kaymakamlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, Karayolları 29. Ayvalık Şube Şefi Mehmet Savaş Özevin, Zabıta Müdürü Emre Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, Sahil Birlik Kooperatif Başkanı Şenol Kılcı ve ilçe de faaliyet gösteren otobüs firmaları temsilcileri katıldı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Kaymakam Öner, "İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de, trafikte, özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirlerdir. Bunu, paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemek üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Otobüs kazalarını en aza indirgemek ve bu sayede otobüs kazaları sonucunda maddi ve manevi kayıplarımızın mümkün olduğunca mimimize edilmesini amaçlıyoruz. Kazaların azaltılması noktasında üzerimize düşenleri yapmak, bu konudaki alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmaları birlikte tespit etmek için bir araya geldik. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA