Burhaniye'de Neziha Nine aylığını getirenlere dua etti

Burhaniye ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan kamu görevlileri yaşlıları sevindirmeye devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan kamu görevlileri yaşlıları sevindirmeye devam ediyor. Kırsal, Ağacık mahallesinden 80 yaşındaki Neziha Özdemir'in aylığı ve bayram ikramiyesi Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi öğretmen Ahmet Altınsoy tarafından teslim edildi.

Mahalle Muhtarı Hasan Dayı ile birlikte evinde Kur'an-ı Kerim okuyan Özdemir'in kapısını çalan Öğretmen Ahmet Altınsoy, yaşlı kadının hayır duasını aldı. Öğretmen Ahmet Altınsoy ve muhtar Hasan Dayı'ya teşekkür eden Neziha Özdemir, " Şu mübarek günde ülkem ve ümmeti Muhammedin virüsten kurtulması için Kur'an okuyorum. Muhtarımız Vefa Sosyal Gurubuna ulaştı. Öğretmenimiz de maaşımı getirdi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Öğretmen Ahmet Altınsoy da, "Kendisine bu güzel düşüncesi için teşekkür ediyorum. Virüsten sonra elini öpmek için de geleceğim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA