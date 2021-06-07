Burhaniye'de Kaymakam Memiş pazar denetledi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş Pazartesi günleri kurulan ve tuhafiye ağırlıklı olmak üzere bir çok ürün çeşidinin satıldığı Burhaniye merkez pazarında incelemelerde bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş Pazartesi günleri kurulan ve tuhafiye ağırlıklı olmak üzere bir çok ürün çeşidinin satıldığı Burhaniye merkez pazarında incelemelerde bulundu. Kaymakam, koronavirüs vakaların artması üzerine yoğunluğu ve bulaşı azaltmak için Kasım ayından beri Pazartesi ve Çarşamba günleri dönüşümlü olarak kurulan ve geçen hafta itibarıyla vakaların azalması üzerine ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla yeniden Pazartesi günleri tüm esnafların katılımıyla hizmet vermeye başlayan merkez tuhafiye pazarında incelemelerde bulunarak alınan tedbirleri kontrol etti.

Esnaflarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Memiş, esnaflara koronavirüs tedbirleri ile ilgili kurallara uyulması hususunda hatırlatmalar da bulunarak hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce de Kaymakam İlyas Memiş'e eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı