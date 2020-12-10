Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor

10.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:49
Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor

Burhaniye ilçesinde 800 kilo hırsızlık malı zeytin ele geçirildi.

Burhaniye ilçesinde 800 kilo hırsızlık malı zeytin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Pelitköy kırsal mahallesinde Jandarma timlerinin devriye çalışmaları sonucu şüpheli bir araç kontrol edildi. Araç içersinde, Ayı kulağı mevkiinde bulunan zeytinlikten çalındığı tespit edilen 800 kilo zeytin ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.G (21), E.S (19), A.G (18), S.A (15 ve H.O (16) gözaltına alınırken, sorgularından sonra serbest bırakıldı. Çalınan toplam 8 çuval içerisindeki zeytinler, zeytinlik sahibi Hüseyin Kökten'e teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
JASAT hırsızlara göz açtırmıyor
Polis suçlulara göz açtırmıyor
Polis suçlulara göz açtırmıyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Öykü Çelik Sermiyan Midyat Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Erol Bulut Cüneyt Çakır Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:52:31. #1.15#
title