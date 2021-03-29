Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi
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Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi

Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde ay batarken, Ören sahilindeki suya yansıması ilgi odağı oldu.

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Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde ay batarken, Ören sahilindeki suya yansıması ilgi odağı oldu.

Burhaniye'nin turistik Ören sahilinde bu sabah ayın batışı ilginç görüntülere neden oldu. Ören Camisinde sabah namazından çıkan 46 yaşındaki Kaan Kaya, sahile indiğinde batmakta olan ayın denizdeki yansıması ile karşılaştı. Bu arada olaya şahit olan başka vatandaşlarda cep telefonları ile fotoğraflar çekti. İstanbul'dan geldiğini anlatan Kaan Tuna, "Her sabah namazdan sonra sahili geziyorum. Bu sabah da sahilde gezerken ayın batmakta olduğunu ve denizdeki yansımasını gördüm. Herkes gibi bende fotoğraf çektim. Sosyal medyada paylaştığım fotoğraf ilgi gördü. İstanbul'da böyle manzaralar yakalayamıyoruz. Ören'in manzarası çok güzel. Sakin bir ortamda sahilde gezmek çok güzel. Burada olmak pandemi döneminde çok iyi geldi" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi
Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi
Burhaniye'de ayın batımı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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