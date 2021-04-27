Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran biyografisi!
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Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran biyografisi!

Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran biyografisi!
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İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Halen, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) genel müdürüdür. Peki, Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran mesleği nedir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Halen, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) genel müdürüdür. Peki, Burhanettin Duran kimdir? Burhanettin Duran kaç yaşında, nereli? Burhanettin Duran mesleği nedir? Burhanettin Duran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında siyasal İslam'ın dönüşümü üzerine akademik çalışmaların yazarı olarak tanınan bir Türk siyasal yaşam bilimcisidir. İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesidir. Halen, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilen Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın (SETA) genel müdürüdür.

İLK YILLAR

Burhanettin Duran, 1971 yılında Sakarya Adapazarı'nda doğdu. Duran, Sakarya'da lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda devam etti ve 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Atilla Arkan ve Kadir Ardıç gibi diğer mezunlarla birlikte Sakarya İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ni (SİMDER) (Sakarya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği) kurdu.

Duran, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde "Kenan Evren ve Turgut Özal'ın seküler Kavramsallaştırmaları: Karşılaştırmalı Bir Perspektif" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Duran doktora derecesini aldı. Aynı üniversiteden "Türkiye'de İslamcı Siyasal Düşüncenin İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Dönüşümü (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek'in Siyasi Fikirleri" başlıklı doktora tezini 2000 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bilkent'te araştırma görevlisi olarak çalıştı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE

Duran, 1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Duran, 2001-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent oldu. 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

2003 yılında Duran, meslektaşları ile Sakarya Üniversitesi'nde Bilgi Evi adı altında eğitim ve kültürel faaliyetlere odaklanan bir sivil toplum örgütü kurdu. 2006 yılında Sakarya Bilgi Kültür Merkezi olarak ismi değiştirildi.

KARİYERİ

Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011'de George Mason Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. Duran, SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörüydü ve yerine Fahrettin Altun getirildi. Duran, 2014 yılında Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü oldu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Duran, İslamcılık, Türk Siyasi Düşüncesi, Türk İç Siyaseti, Türk Dış Politikası ve Orta Doğu Siyasetinin dönüşümü gibi konulara odaklanmaktadır.

Türk Parlamento Tarihi (3 cilt)

Dünya Çatışma Bölgeleri I-II adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Dönüşüm Sürecindeki Türkiye

Ortadoğu Yıllığı 2008

Türk Dış Politikası için Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 yılından bu yana her yıl yayımlanmaktadır.

Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Liberal Düşünce, Bilgi, Sivil Toplum 'da yazıları yayınlanmıştır. Çeşitli düzeltilmiş kitaplara katkıda bulunmuştur.

Duran, Türkiye'nin önde gelen gazetelerinden Sabah ve İngilizcesi olan Daily Sabah'da köşe yazısı yazmaktadır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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