Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi!
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Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi!

Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Şeşen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi! Burhan Şeşen kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Burhan Şeşen hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi!

BURHAN ŞEŞEN KİMDİR?

Burhan Şeşen, Grup Gündoğarken üyesidir. 10 sene evvel önce tanıştığı, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Duman ile evlendi.

Grup Gündoğarken'in solisti olan Burhan Şeşen ünlü sanatçı İlhan Şeşen kuzenidir.

Grup Gündoğarken, Gökhanİlhan veBurhan Şeşen tarafından 1982 yılında kuruldu.Müzik hayatına 1983'te Levent Kırca Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kadıncıklar" isimlimüzikli oyunun müziklerini yaparak başladı..

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Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi! - Haberler
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