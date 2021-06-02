Burhan Şeşen kimdir? Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Şeşen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Şeşen kaç yaşında, nereli? Burhan Şeşen hayatı ve biyografisi! Burhan Şeşen kimdir?