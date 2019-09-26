Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı
Mahkeme, eski milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanatçı Müjdat Gezen için cezaya yer olmadığına karar verdi.
Sanatçı Müjdat Gezen'in eski milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada, mahkeme cezaya yer olmadığına karar verdi.
CEZA VERİLMEDİ
Habertürk'te yer alan habere göre; Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Gezen'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
2 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ
Gezen hakkında, Kuzu'ya 'hakaret' ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Gezen'in 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.