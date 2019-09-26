Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı

26.09.2019 10:59

Sanatçı Müjdat Gezen'in eski milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada, mahkeme cezaya yer olmadığına karar verdi.

CEZA VERİLMEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya 'hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Gezen'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

2 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENMİŞTİ

Gezen hakkında, Kuzu'ya 'hakaret' ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Gezen'in 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.