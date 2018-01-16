Burhan Kuzu'nun Bakan Olamaması Espri Konusu Oldu

CNNTÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında konuklar Burhan Kuzu'ya sorular yöneltti.

STÜDYODAKİ DİYALOGLAR İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Avukat Hüseyin Ersöz'ün, "Hocam mesela Adalet Bakanı olsa ne güzel olurdu, başkanlık sistemi olunca mesela hocam Adalet Bakanı olacak mı?" demesi stüdyaki konukları güldürdü.

Burhan Kuzu, Ersöz'ün bu sözlerine karşılık, "Çok girme o konulara, bak o işlere girme akşam akşam" diyerek esprili bir dille karşılık verdi.

'UÇAN KUŞ BAKAN OLDU, SİZ OLAMADINIZ'

Stüdyodaki gülüşmelerin ardından söz alan Elfin Tataroğlu, "15 yıldır uçan kuş bakan oldu, bir tek siz olmadınız." dedi.

Programın sunucusu Ahmet Hakan'da, "Sanki hepiniz de hocamı Adalet Bakanı olarak görmek istiyormuşsunuz gibi..." diyerek esprili bir çıkış yaptı.

'BEN BAKANLIK FALAN İSTEMEDİM'

Konu ile ilgili son sözü söyleyen Kuzu, "Ben bakanlık falan hiçbir zaman istemedim, Meclis Başkanı falan dedik, o da nasip değilmiş" ifadesini kullandı.