BURDUR Yazıköy'e 'Okulum Temiz' belgesi
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BURDUR Yazıköy'e 'Okulum Temiz' belgesi

Yazıköy'e 'Okulum Temiz' belgesi BURDUR merkez Yazıköy İlkokulu ve Ortaokulu, Burdur'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz' projesinde belge almaya hak kazanan ilk okul oldu.

31.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:20

Yazıköy'e 'Okulum Temiz' belgesi BURDUR merkez Yazıköy İlkokulu ve Ortaokulu, Burdur'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz' projesinde belge almaya hak kazanan ilk okul oldu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Yazıköy İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek Okul Müdürü Yılmaz Kasap'tan bilgi aldı. Çay daha sonra,öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı törenine katıldı.

Yazıköy İlkokulu ve Ortaokulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz' projesi kapsamında Burdur'da bu belgeyi alamaya hak kazanan ilk okul olduğunu söyleyen Çay, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla 'Okulum Temiz' belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Bu protokol kapsamında belirlenen şartları yerine getiren okullarımıza 'Okulum Temiz' belgesi veriyoruz. Yazıköy İlk ve Ortaokulu'muz Burdur'da kriterleri yerine getiren örnek bir okul olarak bu belgeyi almaya hak kazanan ilk okulumuz oldu. Yazıköy bu konuda bir ilki başardı. Devlet okulları içerisinde ilk 'Okulum Temiz' belgesi almaya hak kazandı. Okul müdürümüz başta olmak üzere idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, katkı sunan Okul Aile Birliği yöneticilerimiz ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah 21 Eylül'de sağlıklı bir şekilde tedbirlere uyarak yeni eğitim öğretim yılına gireriz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "İlimizde 43 bin 54 öğrenciye kitaplarını dağıttık. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığımız ücretsiz kitap uygulamasını bu yıl da devam ettirdi. Her bir öğrencimizin kitaplarını sıralarının üzerine koyduk" diye konuştu.

Öte yandan Yazıköy İlkokulu ve Ortaokulu koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ateşlerini ölçmek için termal kamera kullanan ilk devlet okulu oldu. Okulda ayrıca ateşi yüksek çıkan öğrencilerin sağlık ekipleri gelinceye kadar bekletileceği İzolasyon odası da hazırlandı.

BURDUR Yazıköy'e 'Okulum Temiz' belgesi

Kaynak: DHA

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