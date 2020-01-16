Burdur yaban hayvanları fotokapanda
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Burdur yaban hayvanları fotokapanda

Yaban hayvanları fotokapandaBURDUR'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

16.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:28
Burdur yaban hayvanları fotokapanda

hayvanları fotokapanda

'da Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlarla çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Burdur'da bir noktaya yerleştirilen iki fotokapanda çeşitli tarihlerde kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Burdur yaban hayvanları fotokapanda
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