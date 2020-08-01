Burdur Valisi'nden sürücülere hız uyarısı
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Burdur Valisi'nden sürücülere hız uyarısı

Burdur Valisi'nden sürücülere hız uyarısıBurdur Valisi Ali Arslantaş, trafikteki sürücüleri hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.

01.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:28

Burdur Valisi'nden sürücülere hız uyarısı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, trafikteki sürücüleri hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Kışla Mahallesi Polis Uygulama noktası ile Atatürk Mahallesi Jandarma Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Arslantaş, buradaki görevli personelin bayramlarını kutladı. Arslantaş, uygulama noktalarında durdurulan otomobillerin sürücülerinin de bayramını kutladı. Jandarma uygulama noktasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Arslantaş, "Bir bayramın daha sevincini, coşkusunu, inşirahını yaşıyoruz. Sizlerin aracılığı ile bütün Burdurlu hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Hem emniyet müdürlüğümüzün hem jandarmamızın trafik kontrol noktalarını ziyaret ettik. Bayram vesilesi ile yola çıkan vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik" dedi.

Trafikteki vatandaşların hız standartlarına uymasını isteyen ve uyarılarda bulunan Vali Arslantaş, "Özellikle kazaların sebebi olan şerit değiştirme ihlali yapmayalım. Her iki saatte bir en az 10 dakika mola verelim. Ağır tonajlı araçlar kendilerine ayrılan şeritlerin dışına çıkarak ihlal yapmasın. Bilim kurulumuzca, bakanlıklarımızca ve valiliğimizce alınan, pandemi ile ilgili süreci yöneten kararlara riayet edelim. Maske, mesafe ve temizlik şartlarının tercih değil, zorunluluk olduğunun bilinci ile hareket edelim. Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Burdur Valisi'nden sürücülere hız uyarısı

Kaynak: DHA

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