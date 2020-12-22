Burdur'un neyi meşhur? Burdur'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Burdur'un nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Burdur'un nesi meşhur, neyi meşhur? Burdur'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Burdur'un en meşhur içecekleri nelerdir? Burdur'un en meşhur yemekleri, Burdur'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Burdur'un neyi meşhurdur, Burdur'un nesi meşhur? Burdur'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?
BURDUR'UN NEYİ MEŞHUR?
Burdur ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Mürdümek Aşı
- Pelte
- Demir Tatlısı
- Kömbe (Çanak Ekmeği)
- İncir Dolması
- Gazel Böreği
- Burdur Ceviz Ezmesi
- Kabak Helvası
- Burdur Testi Kebabı
- Burdur Şiş
- Dirmil Kebabı
- Mısır Böreği
- Teneke Kebabı
- Gölhisar Kavurması
- Sarma Aşı
- Sülük Aşı
- Çekme
- Burdur Muhallebisi
- Patlıcan Reçeli
- Peynirli Pide
Burdur'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.