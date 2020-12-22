Burdur'un neyi meşhur? Burdur'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Burdur'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Burdur'un nesi meşhur, neyi meşhur? Burdur'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Burdur'un en meşhur içecekleri nelerdir? Burdur'un en meşhur yemekleri, Burdur'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Burdur'un neyi meşhurdur, Burdur'un nesi meşhur? Burdur'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BURDUR'UN NEYİ MEŞHUR?

Burdur ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mürdümek Aşı

Pelte

Demir Tatlısı

Kömbe (Çanak Ekmeği)

İncir Dolması

Gazel Böreği

Burdur Ceviz Ezmesi

Kabak Helvası

Burdur Testi Kebabı

Burdur Şiş

Dirmil Kebabı

Mısır Böreği

Teneke Kebabı

Gölhisar Kavurması

Sarma Aşı

Sülük Aşı

Çekme

Burdur Muhallebisi

Patlıcan Reçeli

Peynirli Pide

Burdur'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.