Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
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Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını çıktı.

- Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını çıktı. Ekipler söndürme çalışmasına başladı.

Bucak Çobanpınarı - Pamucak köyleri arası Sarıdere mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi,Karamanlı ve diğer ilçelerden itafaiye ekipleri müdahale etmek üzere yola çıktı. Elsazı, Beşkonak, Dutalan, Kargı, Karacaören, Çamlık köylerindeki vatandaşlarda yangını söndürmek için yangın bölgesine gitti. Yangının büyümemesi içinde havadan yangın helikopteri yanan bölgede çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı
Son dakika haberi... Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan

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