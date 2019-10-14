Burdur römorka çarpmamak için motosikletten atladı

14.10.2019 11:11

Römorka çarpmamak için motosikletten atladı

Burdur'da motosikletiyle seyir halindeyken refüjde temizlenen otların yüklenmesi için yolun soluna park edilen traktöre çarpmamak için atlayan sürücü Mert Doğan (22) yaralandı. Motosiklet ise römorkun altına girdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. 33 NPG 85 plakalı motosikletiyle halk plajı istikametine seyir halinde olan Mert Doğan (22), önündeki aracı sollamak istediği sırada, refüjde kesilen otları yüklemek için yolun solunda ikaz işareti olmadan park halinde duran Remzi Y.'ye (22) ait 07 RB 913 plakalı traktörü fark etti. Römorka çarpmamak için motosikletin üzerinden atlayan Mert Doğan, karayolu üzerinde sürüklendi. Motosiklet ise römorkun altına girdi.

Yaralanan Mert Doğan kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mert Doğan'ın sol bacağının kırıldığı belirtildi. Traktör sürücüsü Remzi Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA