Burdur kazada ölen 4 kişilik aile, burdur'da toprağa verildi

17.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:52

Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi

Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatiline girmesini fırsat bilerek, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan ile diğer kızının çocuğu Mehmet Arda Şenkal'ı (14) da alarak, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde çalışan diğer kızı Rukiye Patlar'ı ziyaret için yola çıktı. Dün saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde Muzayin Tezcan'ın kullandığı 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı.

Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan, Ayşe Kayhan, Gökçe Kayhan ve Mehmet Arda Şenkal hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çağrılan ekiplerin müdahale ettiği Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökçe Kayhan da kazayı görüp duran bir vatandaş tarafından götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mehmet Arda Şenkal ise tedaviye alındı.

Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazeleri, yapılan otopsi sonrası memleketleri Burdur'a gönderildi. Bugün ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Burdur'da infaz koruma memuru olarak görev yapan Ferhat Kayhan, cenaze töreninde eşi ve 5 aylık çocuğunun tabutu başında saf tuttu. Törene, ölen çiftin kızları Rukiye Patlar ile Zeynep Tezcan da katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ferhat Kayhan'a yakınları destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan da katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler omuzlarda cenaze aracına taşınarak, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA