19.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:13

Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Göl suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel şölene dönüştü.

Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, sunduğu manzarayla ilgi çekiyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler göl kenarını mesken tutuyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken, göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüyle suya yansıyan bulutlar izleyenleri etkiliyor.

Burdurlu eczacı Hakan Yalçıner, Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerin Burdur Gölü olduğunu belirterek, Burdur Gölü elden gidiyor. Gölün şu andaki durumu insanın içini acıtıyor dedi.

Kaynak: DHA

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