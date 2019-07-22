Burdur'daki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Kızılkaya-Korkuteli kara yolu Yuva Köyü Kavşağı'nda düğünden dönerken geçirdikleri trafik kazasında ölen 19 yaşındaki Osman Göz, aynı ismi taşıyan dedesi Osman Göz (85) ve dedenin kardeşi Mehmet Göz'ün (72) cenazeleri Burdur'un Kayış Köyü'ne getirildi.

Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine 19 yaşındaki Osman Göz'ün annesi Esma ve babası Hüseyin Göz ile köylüler katıldı.

Cenazeler, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

19 yaşındaki Osman Göz'ün bir yıl sonra askere gideceği öğrenildi. Annesi Esma Göz, cenaze töreninde "Oğlum asker olacaktın sen" diye ağıt yaktı.

Osman Göz'ün (19) kullandığı 15 AAB 580 plakalı otomobil, Kızılkaya-Korkuteli kara yolu Yuva Köyü Kavşağı'nda Hasan Usta (49) yönetimindeki 07 Z 6248 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada sürücü Göz ile dedesi Osman Göz ve dedesinin kardeşi Mehmet Göz yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA