Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bucak ilçesinin Kestel köyünden Karaaliler köyüne giden 34 JB 4505 otomobilin araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.



Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahalede bulundu.



Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Çelikkaya (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kazada yaralanan Ali Güneş, Ahmet Esen, Genco Hacıoğlu, Eyüp Kozan ve Fikri Başar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.





Kazada hayatını kaybeden Çelikkaya'nın cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Otomobilinde bulunanların, Kestel köyünde yapılan parke döşeme işinde çalıştıkları ve mesai bitimi evlerine döndükleri öğrenildi.