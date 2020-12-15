Burdur'da sokak hayvanlarının katledildiği iddiası
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Burdur'da sokak hayvanlarının katledildiği iddiası

15.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:12
Burdur'da sokak hayvanlarının katledildiği iddiası

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medyada yer alan 'sokak köpeklerinin belediye tarafından toplanarak barınakta katledildiği' iddialarına ilişkin, "Olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içine girilmesin.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medyada yer alan 'sokak köpeklerinin belediye tarafından toplanarak barınakta katledildiği' iddialarına ilişkin, "Olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içine girilmesin." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinden sonra 40 günün ardından görevine başlayan Ercengiz, belediyenin sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Ercengiz, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin sokak köpeklerini katlettiği yönünde bir dedikoduyla karşılaştıklarını belirtti.

Geçen hafta perşembe günü sokaktan toplanan hayvanların barınağa getirildiğini bildiren Ercengiz, kısırlaştırılma ve aşılama işlemlerinin ardından hayvanların yeniden doğal ortamlarına bırakılacaklarını ifade etti.

Hayvanlardan bazılarının da sahiplendirileceğini belirten Ercengiz, telef olmuş bir köpek fotoğrafı üzerinden belediyenin hedef alındığını ileri sürdü.

Söz konusu köpeğin 19 Ekim'de belediye tarafından yakalanarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde kısırlaştırılıp rehabilitasyonu bittikten sonra doğal ortamına bırakıldığını belirten Ercengiz, şunları kaydetti:

"Görgü tanıkları, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil evlerinde o köpeğin dövüştürüldüğünü ve yaralandığını ifade ettiler. Arkadaşlarımıza herhangi bir şekilde yaralı bir hayvan bilgisi ulaşmadı. Bizim dahlimizde olmadan o köpeğin ölümü gerçekleşmiş. Şunu sormak istiyorum, her yıl binlerce kilogram yemi sokakta ve barınakta beslediğimiz hayvanlara dağıtırken, maliyetlerini üstlenirken, aşılarını, tedavilerini yaparken neden bir köpeği öldürelim? Bunun vicdanı, vebali var. Rica ediyorum, olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içine girilmesin."

Ercengiz, geçen yıl Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları hakkında açılan soruşturma ve dava sonucu bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını, mahkemede çalışanların beraat ettiklerini bildirerek, "Gerçek hayvanseverleri biz de çok seviyoruz. Eğer bu hayvanlara yardım etmek istiyorsak gelin el ele, kol kola verelim. Kavga ederek ve iftira atarak bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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