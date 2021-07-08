BURDUR'DA SAMANLIK YANGINI

BURDUR'da çıkan yangında 2 bin balya saman ve tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

BURDUR'da çıkan yangında 2 bin balya saman ve tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İnsuyu mevkiinde Ali Akpınar'a ait yaklaşık 2000 bin balya samanın olduğu bölümde saat 09.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın yan tarafta bulunan Ali Akpınar'ın kardeşi Yılmaz Akpınar'a ait eve de sıçradı. Samanlığın arka tarafından bulunan sera ise dumanla doldu.

Yangın Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Vatandaşlar da hortumlarla saman balyalarına su tutarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. İtfaiye araçlarına vatandaşların sondajından su takviyesi yapıldı. Yangında yaklaşık 2000 balya saman ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı