Burdur'da şafak vakti 'suç örgütü' operasyonu - Haberler
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Burdur'da şafak vakti 'suç örgütü' operasyonu

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Burdur'da şafak vakti 'suç örgütü' operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bucak ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Z.Ü Liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

BURDUR (İHA) - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bucak ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Z.Ü Liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Yapılan Katran operasyonunda, örgüt lideri Z.Ü'nün de aralarında bulunduğu A.Ü,İ.E,VS, F.G,Ü.Ö,B.K,H.G,U.E,A.A,F.T,S,G,M.D.Ö, isimle örgüt üyelerinin bulunduğu 2'si tutuklu olmak üzere 13 şüpheliye yönelik " Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma (T.C.K 220)" suçu kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon da 1 ruhsatsız sigsauer marka tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği,4 adet pompalı tüfek,2 adet havalı tüfek,1 adet kılıç,1 adet muşta 5 adet sustalı/kama bıçak,220 adet tüfek kartuşu-tabanca fişeği,12 adet diğital materyale el konuldu. Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bucak Adliyesine sevk edildi.

(Ömer Özdoğan/İHA)

Burdur'da şafak vakti 'suç örgütü' operasyonu

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