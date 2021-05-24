Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali A. idaresindeki 45 ZA 7019 plakalı otomobil, Burdur Caddesi'nde Kerim Öney'in kullandığı 15 KF 640 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kerim Öney yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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