Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

18.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:02

Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Burdur Gazi Caddesi'nde otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

BURDUR - Burdur Gazi Caddesi'nde otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza; Cumhuriyet Caddesi'nde Konak Oğuz Sokak istikametinden Gazi Caddesi istikametine gitmekte olan Necip Kızıldemir'in kullandığı 15 SA 111 plakalı otomobilin, Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı 15 DG 490 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza mahallindeki vatandaşlar, Necip Kızıldemir'in kullandığı otomobilin ters istikamete dönmek isterken motosiklete çarptığını iddia ettiler.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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