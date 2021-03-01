Burdur'da oğlunun evine giderken kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
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Burdur'da oğlunun evine giderken kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

01.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:39
Burdur'da oğlunun evine giderken kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde oğlunun evine giderken süt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde oğlunun evine giderken süt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Burdur Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlanan Gülsüm Açil'in (64) cenazesi, ailesine teslim edildi.

Ağlasun ilçesine getirilen Açil'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, tanker sürücüsü İ.Ç'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

İlçede dün akşam saatlerinde oğlunun evine gitmek için eşiyle yolda yürüyen Gülsüm Açil, süt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kaza yerinden ayrılan sürücü İ.Ç. Bucak ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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